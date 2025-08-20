Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर में प्रसूता की मौत के बाद जनाना अस्पताल में जमकर हंगामा, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया

भरतपुर के जनाना अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। महिला ने मंगलवार शाम को एक बच्ची को जन्म दिया।

भरतपुर

kamlesh sharma

Aug 20, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भरतपुर के जनाना अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। महिला ने मंगलवार शाम को एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद देर रात महिला की तबियत खराब हो गई। जिसके बाद नर्सिंगकर्मियों ने उसे इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची मथुरा गेट पुलिस ने करीब 7 लोगों को हिरासत में लिया है।

इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत

महिला के पति आकाश (26) निवासी नमक कटरा ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे पत्नी पिंकी (26) की डिलीवरी के लिए जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया था। शाम करीब 7 बजे पिंकी ने बच्ची को जन्म दिया। रात करीब 12 बजे उसे घबराहट होने लगी तो नर्सिंगकर्मियों ने पिंकी को इंजेक्शन लगाया। करीब डेढ़ बजे पिंकी की मौत हो गई। आकाश ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन लगाने से मेरी पत्नी की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

Pilot Project: घर बैठे बुजुर्गों तक पहुंचेगा ‘इलाज’… भीड़ और लंबी कतारों से राहत
भरतपुर
image

अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची मथुरा गेट पुलिस ने परिजनों से समझाइश की कोशिश की गई। इस मामले को लेकर अस्पताल के बाहर हंगामा करके धरना दे रहे सात लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं, जनाना अस्पताल प्रभारी शेर सिंह ने कहा कि महिला के परिजन लिखित में शिकायत करते हैं तो जांच की जाएंगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 05:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर में प्रसूता की मौत के बाद जनाना अस्पताल में जमकर हंगामा, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.