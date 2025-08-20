भरतपुर में प्रसूता की मौत के बाद जनाना अस्पताल में जमकर हंगामा, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया

महिला के पति आकाश (26) निवासी नमक कटरा ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे पत्नी पिंकी (26) की डिलीवरी के लिए जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया था। शाम करीब 7 बजे पिंकी ने बच्ची को जन्म दिया। रात करीब 12 बजे उसे घबराहट होने लगी तो नर्सिंगकर्मियों ने पिंकी को इंजेक्शन लगाया। करीब डेढ़ बजे पिंकी की मौत हो गई। आकाश ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन लगाने से मेरी पत्नी की मौत हो गई।