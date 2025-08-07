सोशल मीडिया पर वीडियो देख पहचान… 17 साल बाद मां से मिली बेटी, निकल पड़े खुशी के आसूं, देखें वीडियो

रानी के बेटे रोहित झा ने बताया कि मां के जाने के बाद पिता ने उन्हें ढूंढ़ने का काफी प्रयास किया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा सभी जगह मां को तलाश करने के लिए पंफलेट लगवाए थे। लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे परिजनों ने मान लिया कि अब मां इस दुनिया में नहीं है। अचानक सोशल मीडिया पर अपना घर का वीडियो देखा। जिसमें रिश्तेदारों ने मां को पहचान लिया। इसके बाद परिवार ने अपना घर ने संपर्क किया और मां से 17 साल बाद मिलना हुआ।