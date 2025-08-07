7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

सोशल मीडिया पर वीडियो देख पहचान… 17 साल बाद मां से मिली बेटी, निकल पड़े खुशी के आसूं, देखें वीडियो

भरतपुर के अपना घर आश्रम में हुआ मिलन, 17 साल पहले मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने पर घर से निकली थी मां, परिवार ने समझा नहीं है दुनिया में, सोशल मीडिया बना माध्यम

भरतपुर

Pushpendra Singh Shekhawat

Aug 07, 2025

apna ghar ashram bharatpur
Play video

भरतपुर। मानसिक अवसाद के बीच 17 साल पहले घर से बिछुड़ी मां का मिलन जब अपनी बेटी से हुआ तो आंसुओं ने थमने का नाम ही नहीं लिया। अपना घर आश्रम में हुए इस घटनाक्रम ने सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वजह, जब मां घर से निकली तो बेटी महज तीन-चार साल की थी और अब उसकी शादी हो चुकी है। मां एकबारगी बेटी को नहीं पहचान सकी, लेकिन बेटी मां को देखते ही गले लगकर रो दी।

उत्तर प्रदेश की रहने वाली

जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के झांसी जिले की रहने वाली रानी 17 साल पहले घर से निकली थी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इधर-उधर भटकते-भटकते वह बीकानेर पहुंच गई। यहां उसे नारी निकेतन में रखा गया। वहां उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए जून 2018 में अपना घर भेज दिया गया। यहीं उसका इलाज चल रहा था।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का छोरा पांव से चलाता है कार… जन्म से नहीं है दोनों हाथ, फिर भी कंप्यूटर और पढ़ाई में अव्वल, देखें वीडियो
जोधपुर
ramesh bishnoi

सोशल मीडिया बना मददगार

रानी के बेटे रोहित झा ने बताया कि मां के जाने के बाद पिता ने उन्हें ढूंढ़ने का काफी प्रयास किया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा सभी जगह मां को तलाश करने के लिए पंफलेट लगवाए थे। लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे परिजनों ने मान लिया कि अब मां इस दुनिया में नहीं है। अचानक सोशल मीडिया पर अपना घर का वीडियो देखा। जिसमें रिश्तेदारों ने मां को पहचान लिया। इसके बाद परिवार ने अपना घर ने संपर्क किया और मां से 17 साल बाद मिलना हुआ।

मानसिक स्थिति में सुधार

अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज ने बताया कि रजनी की स्थिति अब ठीक है। परिवार के संपर्क करने पर अपना घर से फोटो-वीडियो भेजे गए, परिवार को भरोसा हुआ कि मां अभी जिंदा है। आश्रम की ओर से रजनी के बेटे व उनके परिजनों से पहचान पत्र प्राप्त कर चितगुआ झांसी उत्तरप्रदेश के लिए रवाना किया। अब रजनी वहां अपने भरे-पूरे परिवार से मिल सकेंगी।

ये भी पढ़ें

तिरंगा रैली में हादसा… सांड़ों ने कई बच्चों को कुचला, किसी के सिर पर लगी तो कई के टूटे हाथ-पांव
नागौर
tiranga rally nagaur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 09:23 pm

Published on:

07 Aug 2025 09:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / सोशल मीडिया पर वीडियो देख पहचान… 17 साल बाद मां से मिली बेटी, निकल पड़े खुशी के आसूं, देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.