Building Construction Expensive : भरतपुर में भवन निर्माण हुआ महंगा, टाइल्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, जानें वजह

Building Construction Expensive : भरतपुर, पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान-इजराइल युद्ध का असर अब स्थानीय बाजारों में साफ नजर आने लगा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बिल्डिंग मैटेरियल, खासकर टाइल्स व्यापार पर पड़ा है। हालात ऐसे बन गए है कि जहां एक ओर टाइल्स के दामों में 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं दूसरी ओर नए माल की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ गई है। इसका सीधा असर मकान बनाने वालों और निर्माण कार्यों पर देखने को मिल रहा है।