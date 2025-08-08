जहां गोली मारकर की हत्या, वहां बिगड़े हुलिये के बीच लंगड़ाते हुए पहुंचे आरोपी, कान पकड़कर बाजार में निकाला जुलूस

सीओ ग्रामीण आकांक्षा ने बताया कि 13 जुलाई को शाम करीब 5 बजे बृजेश अपनी परचून की दुकान पर बैठा था। इसी समय पीपला निवासी छोटू, जीतू ठाकुर व चौमू (चौमा) निवासी तीरथपाल ठाकुर दुकान पर आए और शराब पार्टी करने को 1500 रुपए और नमकीन मांगी। नहीं देने पर मारने की धमकी दी। लोगों के एकत्रित होने पर आरोपी भाग गए। शाम करीब 6 बजे बृजेश एवं लवकुश रोजाना की भांति चामड़ पर जा रहे थे।