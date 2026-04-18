Bharatpur New Gazetteer : 1971 के बाद भरतपुर गजेटियर फिर होगा जारी, राजस्थान के इन 3 जिलों का बना पहली बार

Bharatpur New Gazetteer : राजस्थान सरकार भरतपुर के इतिहास, भूगोल व आर्थिक गतिविधियों सहित अन्य जानकारियों को अपडेट कर नए सिरे से गजेटियर जारी करेगी। वर्ष 1971 के बाद पहली बार इसे नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट दस्तावेज तैयार हो गया है, जो मुख्यमंत्री स्तर पर विचाराधीन है। जिला प्रोफाइल के रूप में दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह सरकारी दस्तावेज होते हैं, जिनमें जिले या क्षेत्र की गहन और तथ्यात्मक जानकारी (जैसे जनसंख्या, साम्हरता, उद्योग) मिलती है। इससे किसी स्थान के प्राचीन इतिहास, भौगोलिक स्थिति, नदियों, पहाड़ों और जलवायु के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।