Bharatpur: 20 लाख की मांग और टूटता हौसला, दर्द बयां कर जिंदगी से हार गया युवक,आखिरी वीडियो में सुनाई दी बेबसी

रिंकेश ने सुसाइड करने से पहले खेत में एक वीडियो बनाते हुए कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। हम दो भाई थे और एक बहन थी। पिता को लकवा मार गया। मेरी और मेरी भाई की शादी हुई। कुछ ​महीनों बाद विवाद शुरू हो गए जिस पर काफी पंचायत हुई। मेरे भाई का लड़का भी उसके ससुराल में हुआ। हम दोनों भाइयों से दोनों बहनों में पैसों के लिए, शादी की। कुछ गांव के लोगों ने पैसों की वजह से हमारी शादी करवाई। उसी दौरान मेरे भाई की मौत हो गई। मेरी भाभी ने बच्चे को जन्म अपने पीहर में दिया। घर से गहने और कैश ले गई।