Bharatpur : विधायक ऋतु बनावत से जनता की मांग, ‘नहीं चाहिए रेलवे फाटक पर पुल लेकिन पैसेंजर ट्रेन रोको’

भाकिसं के अरुण परमार ने बताया कि शहर में रेलवे फाटक के पास रेलवे विभाग की ओर से मिट्टी एवं पानी की जांच का कार्य कराया जा रहा है। जिसमें बताया गया है कि रेलवे विभाग की ओर से फाटक को बन्द कर रेलवे लाइन के दोनों तरफ 650-650 मीटर शहर के बीचोबीच में होकर रेलवे ओवर ब्रिज की डीपीआर तैयार कराई जा रही है। जिससे हमारे शहर की भव्यता एवं व्यवस्था खराब हो जाएगी और आम जनता के मकान, दुकान एवं बाजार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।