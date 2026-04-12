Bharatpur-Alwar Toll Booths : भरतपुर-अलवर के बीच टोल नाके पर हो रही मनमर्जी वसूली, अधिकारी मौन

Bharatpur-Alwar Toll Booths : राजस्थान में टोल के नाम पर जेब काटने का सिलसिला जारी है। नियमों को ताक में रखकर भरतपुर से अलवर के बीच पांच टोल नाका बनाकर लोगों से कथित अवैध वसूली की जा रही है। खासकर लोडिंग थ्री-व्हीलर चालक इनका शिकार होते हैं। जिले की सीमा में आने वाला टोल इनसे वसूली करता है, लेकिन इसी रोड पर अन्य टोल इनसे वसूली नहीं करते। इसके चलते आमजन के बीच टोल वसूली की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं टोल से मिलने वाली पर्ची पर वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या का अंकित न होना भी टोल वसूली की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। कई बार इसे लेकर शिकायतें हुई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं।