Bharatpur: 60 फीट चौड़ी होगी गोलपुरा से मथुरा बायपास तक सड़क, अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर

कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। अधिकारियों ने पूरे अभियान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखी। इस मौके पर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई, सचिव विजय प्रताप सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय और विजय पाल, मुख्य सफाई निरीक्षक सहित अतिक्रमण दस्ता और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।