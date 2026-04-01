Bharatpur: हाईटेंशन लाइन तार चुराते समय लगा करंट, शरीर बुरी तरह झुलसा, पैर जलकर हुए अलग, 7 घंटे लटका रहा शव

हादसा इतना भयानक था कि करंट से सुनील का शरीर बुरी तरह झुलस गया और उसका पैर जलकर अलग हो गया। पुलिस के अनुसार सुनील और उसका साथी गौरव सैनी बिजली के तार चोरी करने के इरादे से शनिवार देर रात इकरन इलाके में पहुंचे थे। जैसे ही दोनों ने 33 केवी लाइन का तार काटने की कोशिश की, वे करंट की चपेट में आ गए। सुनील तारों पर ही लटक गया, जबकि गौरव दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से झुलस गया।