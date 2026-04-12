झुंझुनूं: हुक्का पीते वक्त फोन पर हुई कहासुनी पर भड़का विवाद, कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर चाचा की हत्या

पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम छोटू राम के पुत्र राहुल, उसके चचेरे भाई जोनी पुत्र रामस्वरूप व अन्य परिजन घर पर बैठकर हुक्का पी रहे थे। इसी दौरान फोन पर हुई बातचीत को लेकर कहासुनी और गाली-गलौच शुरू हो गई। राहुल ने अपने पिता छोटू राम को मौके पर बुला लिया। विवाद बढ़ने पर अन्य परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत हो गया लेकिन आपसी रंजिश बनी रही।