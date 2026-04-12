नाहरगढ़ रोड हिट एंड रन: 7 अप्रेल की वह स्याह रात…जिसमें बुझ गए कई घरों के चिराग, आज भी इंसाफ की राह देख रही हैं पथराई आंखें

7 अप्रेल 2025 की उस रात, रसूख और नशे में डूबी एक एसयूवी (जिसका चालक तत्कालीन कांग्रेस नेता उस्मान खान था) मौत बनकर नाहरगढ़ की गलियों में दौड़ी थी। सीसीटीवी में कैद उन तस्वीरों ने पूरे जयपुर की रूह कंपा दी थी। इस हादसे ने अवधेश कुमार, ममता कंवर और वीरेंद्र सिंह को हमेशा के लिए छीन लिया, जबकि 6 लोग आज भी उस जख्म के निशान ढो रहे हैं।