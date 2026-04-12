गर्लफ्रेंड पर कमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाया आशिक, 4 दोस्तों को बुलाकर तोड़ डाला हाथ-पैर, फिर पुलिस के एक्शन से हड़कंप

गर्लफ्रेंड पर कमेंट बना हमले की वजह, चार आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: महेश नगर थाना पुलिस ने स्वेज फार्म सर्कल पर एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीटने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात की मुख्य वजह एक आरोपी की गर्लफ्रेंड पर पीड़ित की ओर से किया गया आपत्तिजनक कमेंट था।
बता दें कि इसी रंजिश में आरोपियों ने युवक पर जानलेवा हमला किया था। डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में नंदपुरी निवासी देवा गुर्जर, शिप्रापथ निवासी उमेश ठाकुर, नंदपुरी निवासी आर्यन पंवार और चित्रकूट निवासी शमी कुरैशी हैं।
घटना के संबंध में रामनगर विस्तार निवासी पीड़ित हरिशंकर शर्मा ने मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित के अनुसार, करीब चार दिन पहले जब वह स्वेज फार्म सर्कल से गुजर रहा था, तब आरोपियों ने उसे रोककर अचानक हमला कर दिया था।
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों में देवा गुर्जर शातिर प्रवृत्ति का है, जिसके खिलाफ वर्ष 2024 में आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस अब यह पड़ताल कर रही है कि इस हमले में इन चारों के अलावा क्या कोई और भी शामिल था।
जयपुर ग्रामीण की रायसर थाना पुलिस ने हनीट्रैप के मामले का महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने दो महिलाओं सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी के 20 हजार रुपए और वारदात में प्रयुक्त दो वाहन बरामद किए हैं।
पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य दीपक कुमार ने फेसबुक के जरिए पीड़ित से मेलजोल बढ़ाया और उसका भरोसा जीत लिया। सात अप्रैल को आरोपी ने पीड़ित को मनोहरपुर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया।
रास्ते में गठवाड़ी के पास पहले से तय साजिश के अनुसार, कार सवार अन्य साथियों ने उन्हें रोका। आरोपियों ने मारपीट कर पीड़ित का महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और उसे केस में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम की मांग शुरू कर दी।
पुलिस ने पीड़ित के जरिए आरोपियों को फिर से पैसे लेने बुलाया। पुलिस की घेराबंदी देख एक आरोपी भागने लगा, जिसे टीम ने करीब 25 किलोमीटर तक पीछा कर दबोच लिया।
पुलिस ने चैनपुरा निवासी हनुमान सहाय गुर्जर, विराटनगर निवासी रामकिशन मीणा, रायसर निवासी कानाराम गुर्जर, प्रतापगढ़ अलवर निवासी दीपक कुमावत, हरियाणा निवासी दिव्या और सोडाला निवासी अन्नू देवी को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य संपर्कों की जांच की जा रही है। उन्होंने अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने में सावधानी बरतें, ताकि ऐसे हनीट्रैप गिरोहों का शिकार होने से बचा जा सके।
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