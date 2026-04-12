गर्लफ्रेंड पर कमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाया आशिक, 4 दोस्तों को बुलाकर तोड़ डाला हाथ-पैर, फिर पुलिस के एक्शन से हड़कंप

जयपुर: महेश नगर थाना पुलिस ने स्वेज फार्म सर्कल पर एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीटने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात की मुख्य वजह एक आरोपी की गर्लफ्रेंड पर पीड़ित की ओर से किया गया आपत्तिजनक कमेंट था।