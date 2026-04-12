जयपुर: किराए की SUV में घूमने गया था इकलौता बेटा, लौटकर आई लाश; मां का रो-रोकर बुरा हाल, 3 हिरासत में

पुलकित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। मां रीनू देवी बार-बार बेटे को याद कर बेहोश हो रही थीं। वहीं, पिता पवन पाराशर और बड़ी बहन सोनाक्षी का रो-रोकर बुरा हाल था। शनिवार को अंतिम संस्कार के समय पूरा गांव उमड़ पड़ा और हर शख्स की आंखें नम थीं।