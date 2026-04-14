Bharatpur : गोलपुरा से मथुरा बाइपास तक 60 फीट चौड़ी होगी सड़क, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 21 अप्रेल से दूसरा चरण

स्थानीय निवासी पन्नालाल शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी एचआईवी से पीड़ित है वह नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों से मिलने भी गए थे कि हमें कुछ दिन का समय दिया जाए और रहने के लिए मकान दिया जाए। जिससे हम अपने सामान को लेकर के वहां शिफ्ट हो जाएं लेकिन नगर निगम प्रशासन ने उनकी नई सुनी है और एक तरफ उनकी पत्नी बीमार है दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान उनके मकान को तोड़ा जा रहा है।