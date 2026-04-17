Good News : केवलादेव घना में खुशखबरी, भारतीय सारस क्रेन के घर आया नया मेहमान, वन्यजीव प्रेमी खुशी से झूमे

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर दुनिया में बहुत फेमस है। पहले इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। यह विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, हजारों प्रवासी पक्षियों, विशेषकर साइबेरियन क्रेन के लिए अपने शीतकालीन प्रवास के लिए जाना जाता है। 360 से अधिक पक्षी प्रजातियों के साथ ही यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। यह 29 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है।