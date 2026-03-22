Bharatpur : श्री बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे का हीरा गायब, अफसर परेशान, जानें पूरा प्रकरण

20 जनवरी 2026 को भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने देवस्थान विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। विधायक सुभाष गर्ग के अनुसार श्रद्धालु मीरा ने मंदिर में हीरा, चांदी की चरण पादुका और कीमती पोशाकें भेंट की थी। लेकिन देवस्थान विभाग भरतपुर की ओर से इन वस्तुओं का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया। इससे श्रद्धालु की आस्था को गहरा आघात पहुंचा। विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने पत्र में लिखा था कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं दूसरी ओर बात करें तो ठाकुरजी का हीरा गायब होने का मामला तब जग जाहिर हुआ जब विवादों में आने के बाद मंदिर के पूर्व पुजारी को हटाकर नए पुजारी को लगाया गया। इससे पहले किसी ने भी प्रकरण में शिकायत नहीं की थी।