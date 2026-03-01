BDA : भरतपुर विकास प्राधिकरण की नई योजना, 2 नई लैंड पूलिंग का प्रस्ताव तैयार

किशोरी महल प्लाज़ा : लोहागढ़ किले में 4500 वर्गमीटर में आधुनिक सुविधाओं और 500 क्षमता वाले स्टेज के साथ सांस्कृतिक केंद्र का विकास।

गंगा मंदिर पुनरुद्धार : ऐतिहासिक गंगा मंदिर के आसपास की दुकानों और फसाड़ का पुनरुद्धार।

पार्क विकास : बांके बिहारी जी मंदिर के समीप 6700 वर्गमीटर में 'मात्र वन पार्क' का विकास।

पर्यावरण और स्वच्छता : 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का संचालन।

ई-नीलामी : SSO ID के माध्यम से आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की पारदर्शी ई-नीलामी।