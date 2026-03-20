Bharatpur Murder: दोस्ती में शक बना मौत की वजह, जंगल में ले जाकर कराई पार्टी फिर तौलिए से घोंट दिया गला

शक की आग ने ली जान पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि मृतक नरेंद्र और आरोपी गहरे दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आरोपियों को शक था कि नरेंद्र उनके साथ 'गद्दारी' कर रहा है। इसी रंजिश के चलते 28 फरवरी की रात योजनाबद्ध तरीके से आरोपी कृष्ण गोपाल, पवन और रिंकू उर्फ बंटी उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर सामंतपुरा के निर्जन जंगलों में ले गए। वहां पहले साथ बैठकर शराब पी गई और फिर अचानक आरोपियों ने नरेंद्र पर हमला (तौलिया) से नरेंद्र का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और पहचान छिपाने के लिए शव को सड़क किनारे रेत के गड्ढे में दबा दिया।