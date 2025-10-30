Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

9 साल बाद जिंदा मिली पत्नी…पति मृत मानकर बसा चुका था दूसरा घर, एक हादसे ने बिछड़ा दिया था दोनों को

भरतपुर में नौ साल बाद हैरान करने वाला मिलन हुआ। तारा मेले में भटककर लापता हो गई थी। काफी खोज के बाद भी नहीं मिली तो पति ने उन्हें मृत मानकर दूसरी शादी कर ली थी। अब तारा भरतपुर के अपना घर आश्रम में जिंदा मिली।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Arvind Rao

Oct 30, 2025

Bharatpur

अपने परिजनों के साथ तारा (फोटो- पत्रिका)

भरतपुर: अपना घर आश्रम में भावनाओं से भरा एक पल उस समय देखने को मिला, जब नौ साल पहले बिछड़ी तारा नाम की महिला अपने बेटे और भाई से मिली। यह घटना साल 2016 की है।


जब छत्तीसगढ़ के गांव नौरंगपुर की रहने वाली तारा गर्भवती अवस्था में अपने गांव से नजदीकी मेले में गई थी। लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से वह गलत ट्रेन में बैठ गई और घर नहीं लौट सकी।


27 मार्च 2016 को उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में पुलिस थाना सदर, हिंडौन-करौली द्वारा उपचार एवं पुनर्वास के लिए भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम में भर्ती कराया गया। आश्रम में रहते हुए तारा ने अगस्त 2016 में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आश्रम परिवार ने ‘हर्ष’ रखा।


दोनों की परवरिश और शिक्षा अपना घर में ही जारी रही। वर्षों के उपचार और सेवा के बाद तारा का स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधरने लगा। मानसिक रूप से स्थिर होने पर उन्होंने अपने घर का पता बताया। इसके बाद आश्रम की पुनर्वास टीम ने छत्तीसगढ़ के नौरंगपुर में परिजनों से संपर्क किया और तारा के परिवार को सूचना दी।


सूचना मिलने पर तारा का बड़ा बेटा अरिन पात्रे, भाई अर्जुन सिंह और दामाद रामूकुमार भरतपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीब नौ साल पहले मां अचानक गायब हो गई थी। उस समय अरिन नौ साल का था और तीन बहनें थीं।


बहुत तलाश के बाद भी मां का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद पिता कमलेश पात्रे ने दूसरी शादी कर ली और अब पुणे में रहते हैं। पिता के जाने के बाद बच्चों ने खेती कर किसी तरह अपना जीवन चलाया। आज अरिन और उसकी बहनों की शादी हो चुकी है, अरिन का एक बेटा भी है।


मां तारा का दूसरा बेटा हर्ष अपना घर विद्यालय में कक्षा 4 का विद्यार्थी था। आश्रम प्रशासन ने उसकी शिक्षा के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र तैयार कर मां के साथ विदा किया। जब मां-बेटे का मिलन हुआ तो आश्रम परिसर में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा।


तारा, उनका बेटा हर्ष, बड़ा बेटा अरिन, भाई अर्जुन सिंह और दामाद रामूकुमार एक-दूसरे से गले मिलते हुए फफक पड़े। आश्रम की पुनर्वास प्रक्रिया पूरी करने के बाद तारा अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ के नौरंगपुर लौट गईं।


अपना घर आश्रम ऐसे बेसहारा, असहाय और लावारिस लोगों की सेवा के लिए समर्पित संस्था है, जो सड़क किनारे या धार्मिक स्थलों पर जीवन बिता रहे लोगों को नया जीवन देती है। वर्तमान में आश्रम में कुल 6641 “प्रभुजी” निवासरत हैं, जिनमें 3402 महिलाएं और 3239 पुरुष शामिल हैं।
-बसंतलाल गुप्ता, सचिव, अपना घर आश्रम, भरतपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 125 KM रेल विस्तार से बदल जाएगा विकास का नक्शा, पर्यटन और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार
बाड़मेर
Guwahati Express rail extension

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 02:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / 9 साल बाद जिंदा मिली पत्नी…पति मृत मानकर बसा चुका था दूसरा घर, एक हादसे ने बिछड़ा दिया था दोनों को

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Cyber ​​Thugs New Trap : शादी का कार्ड खोलते ही बैंक खाता हो सकता है जीरो, साइबर ठगों का है नया जाल, कैसे बचें, जानें

Rajasthan Bharatpur Wedding Card Opening Your Bank Account Zero Cyber Thugs have a New Trap Google APK List
भरतपुर

Rajasthan News : राजस्थान में यहां नगर निगम का बड़ा एक्शन, 4 जेसीबी से 20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, किया फिर से कब्जा

Bharatpur Bulldozer Big Action Municipal corporation takes over government land worth Rs 20 crore
भरतपुर

Weather Update : मोन्था के असर से भरतपुर में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, 20-40 KMPH की गति से चलेंगी हवाएं

Weather Update today Montha impact Bharatpur torrential rain alert 20-40 KMPH speed blow winds
भरतपुर

Rajasthan : पशुपालन विभाग में डेपुटेशन का खेल! दो रजिस्टरों में लगती है हाजिरी, जानें पूरा मामला

Rajasthan Animal Husbandry Department is playing a deputation game Attendance is recorded in two registers know full story
भरतपुर

Bharatpur: बोलेरो नहीं दी तो पति-देवर और सास-ससुर ने पीट-पीटकर घर से निकाल दी दो सगी बहनें, बोले ‘दहेज दो, तभी घर में घुसने देंगे…’

dowry
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.