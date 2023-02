भाजपा की जुगत, पूरब से उगे हमारा सूरज...

भरतपुरPublished: Feb 07, 2023 04:36:59 pm Submitted by: Gaurav Saxena

BJP's work, our sun rose from the east...

मोदी के बाद शाह दिखाएंगे राह...पहले के विधानसभा चुनाव की भांति

भरतपुर . बदलाव की बयार में किनारे लगी भाजपा अब केन्द्र के सहारे वैतरणी पार करने की जुगत में है। खास तौर से प्रदेश भाजपा अपना सूरज पूरब से उगाने की फिराक में है। यही वजह है कि पूर्वी राजस्थान के दौसा जिले में मोदी जीत का मंत्र फूंकेंगे तो शाह पार्टी को नई राह दिखाने का काम करेंगे। दोनों बड़े नेताओं का दौरा इसी माह है। दौसा जिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रस्तावित दौरा 12 फरवरी को है। वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी इस माह भरतपुर में दौरा हो सकता है।