शहादत को सलाम: घायल होने के बाद भी 5 आतंकियों को मौत के घाट उतारे थे शहीद खिलौना सिंह, बेटे ने पिता की शहादत को बनाया संकल्प

शौर्य चक्र से सम्मानित जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में 19 सितंबर 2003 को आतंकवादियों से लोहा लेते समय शहीद हुए तुहिया निवासी सूबेदार खिलौना सिंह का परिवार विषम विपदा की घड़ी से उभरकर वर्तमान में खुशहाल है। उनकी शहादत के महज दो साल बाद ही वर्ष 2005 में उनका बेटा रिपुसूदन सिंह देश सेवा एवं पिता का सपना पूरा के लिए आर्मी में भर्ती हो गया।

रिपुसूदन का कहना है कि शहादत के बाद परिवार से फौज में नहीं भेजना अपमान है। परिवार को चाहिए कि परिवार की परंपरा को बनाए रखने व देश सेवा के लिए एक बेटे को फौज में जरूर भेजा जाए।