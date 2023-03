रंग घुलते ही बदली शहर की तासीर

भरतपुरPublished: Mar 09, 2023 04:33:02 pm Submitted by: Gaurav Saxena

The effect of the city changed as soon as the color dissolved

चांस की ही बात है कि जो कभी नहीं हुआ वह इस बार हुआ। रंगों का त्योहार होली खेलने के लिए लोगों को दो बार मौका मिला। भरतपुर में होली से पहले का माहौल कुछ और ही था। लेकिन जैसे ही होली का रंग घुला, फिजा ही बदल गई।

रंग घुलते ही बदली शहर की तासीर

-होली से ठीक दो सप्ताह पहले से हुई बड़ी वारदातों के बाद रंगों के पर्व ने बदली फिजा

-रंगोत्सव में भुलाई कड़वाहट

भरतपुर. फिर वही पुरानी रंगत...फिर से प्रेम और सुकून का रंग (Colour) घुला और उड़ेले गए एक दूसरे पर रंग-गुलाल। होली (Holi) पर प्रेम के सरोवर में डुबकी लगा रहे भरतपुर (Bharatpur) की फिजा को देख कुछ रोज पहले यहां की आबोहवा में कई बड़ी वारदातों (Crime) के बाद से घुली कड़वाहट पर यकीं नहीं हुआ। रंगोत्सव (Holi) पर मंगलवार और बुधवार को अलग ही माहौल रहा। पूरा भरतपुर ही घरों से बाहर निकल आया, क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग। युवाओं का तो कहना ही क्या। नफरतों को मिटा चारों ओर होली की उमंग और तरंग छाई हुई थी।