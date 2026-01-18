Fraud News: फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी का खेल, दो मामलों में 72 लाख की धोखाधड़ी, जानें क्या है पूरा मामला

मोहन नगर थाना क्षेत्र में मेडिकल फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीडि़त राहुल परिहार की शिकायत पर टस्कर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी केशल कोसले ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर उत्कर्ष कश्यप, मार्केटिंग हेड आलोक व अनमोल दुबे और सेल्स इंचार्ज प्रणीता ने राहुल परिहार से संपर्क किया था। आरोपियों ने मेडिकल फ्रेंचाइजी देने के बदले हर माह एक से दो लाख रुपए तक के मुनाफे का दावा किया।