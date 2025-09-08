CG Accident: केमिकल भरे टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा, पहिया सिर को कुचलते हुए निकला, मौके पर हुई मौत

जामुल टीआई राजेश मिश्रा ने बताया कि घटना रविवार को दोपहर करीब 12.30 बजे की है। ओडिशा से टैंकर शंकर नगर छावनी की और जा रहा था। उसी समय गौतम नगर निवासी जितेन्द्र कुमार (35 वर्ष) अपने दोस्त को पीछे बैठाकर घर जा रहा था। क्राति चौक के पास उसकी बाइक स्कीट कर गई। पीछे बैठा युवक दूर जा गिरा।