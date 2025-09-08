CG Accident: केमिकल भरे टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा, पहिया सिर को कुचलते हुए निकला, मौके पर हुई मौत

CG Accident: ओडिशा से कैमिकल भरकर टैंकर छावनी शंकर नगर पहुंचा और क्रांति चौक के पास बाइक सवार को रौंद दिया। जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया है। टैंकर को जब्त कर थाना में खड़ा किया गया है।
जामुल टीआई राजेश मिश्रा ने बताया कि घटना रविवार को दोपहर करीब 12.30 बजे की है। ओडिशा से टैंकर शंकर नगर छावनी की और जा रहा था। उसी समय गौतम नगर निवासी जितेन्द्र कुमार (35 वर्ष) अपने दोस्त को पीछे बैठाकर घर जा रहा था। क्राति चौक के पास उसकी बाइक स्कीट कर गई। पीछे बैठा युवक दूर जा गिरा।
इधर जितेन्द्र सड़क की ओर गिरा। उसी दौरान टैंकर चालक तेज लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसके सिर पर पहिया चढ़ा दिया। जिससे जितेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को देख मोहल्ले के लोग स्तब्ध रह गए। लोगों ने टैंकर चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सौप दिया।