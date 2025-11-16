Bhilai News: ऑटोनोमस कॉलेज के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप, यूजी विद्यार्थियों के लिए होगा अनिवार्य

एनईपी के अंतर्गत विद्यार्थियों को विषय चयन, एंट्री और एग्जिट का खुला विकल्प दिया गया है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी ऑटोनोमस कॉलेजों और विवि को डिजीलॉकर और एबीसी बैंक में पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज में इस व्यवस्था का सीधा असर भी दिख रहा है। बीएससी के विद्यार्थी वाइस सिस्टम के तहत अपनी रुचि अनुसार इतिहास विषय पढ़ रहे हैं। वहीं बीकॉम छात्र कप्यूटर साइंस की कोडिंग सीख रहे हैं।