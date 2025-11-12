Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Bhilai IIT: विभागीय काम के लिए भिलाई आईआईटी बना रही ऐप, जल्द ही पूरा होगा काम

Bhilai IIT: अधिकारियों को मल्टीपल ऐप डाउनलोड करने और आईडी पासवर्ड बनाने के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐप बनाने का कार्य आईआईटी भिलाई द्वारा किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 12, 2025

Bhilai IIT: विभागीय काम के लिए भिलाई आईआईटी बना रही ऐप, जल्द ही पूरा होगा काम

भिलाई आईआईटी बना रही ऐप(Photo Patrika)

Bhilai IIT: शिक्षा विभाग में अभी अलग-अलग जानकारियों के लिए 10 से ज्यादा मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब इन सभी ऐप से शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मुक्ति मिल जाएगी।

समग्र शिक्षा विभाग की ओर से विभाग के सभी कामकाजों के लिए एक ही ऐप बनाने पर काम किया जा रहा है। इसमें सभी काम एक ही ऐप पर हो जाएंगे। इससे संबंधित अधिकारियों को मल्टीपल ऐप डाउनलोड करने और आईडी पासवर्ड बनाने के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐप बनाने का कार्य आईआईटी भिलाई द्वारा किया जा रहा है।

राज्य में शिक्षक, प्राचार्य, बीआरसी, बीईओ जैसे अधिकारियों को एक से एक अधिक मोबाइल ऐप का उपयोग करना पड़ता है। इसमें उन्हें प्रतिदिन, साप्ताहिक या मासिक आधार पर जानकारी दर्ज करनी होती है। कई बार नेटवर्क समस्या, बार-बार लॉगिन फेल होने, सर्वर डाउन रहने, पासवर्ड बदलने की झंझट जैसी तकनीकी दिक्कतों के कारण यह कार्य और भी जटिल हो जाता है।

जानकारों के अनुसार, शिक्षक, प्राचार्य, बीआरसी, डीईओ जैसे सभी अधिकारियों को अलग-अलग ऐप के लिए अलग-अलग लॉगिन आईडी बनानी पड़ती है। एक ही ऐप होने के बाद एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। इससे उन्हें सहूलियत होगी। इसके साथ ही ऐप में सभी अधिकारियों के लिए अलग-अलग सेक्शन होगा। यानी आईडी बनने के बाद ऐप ओपन करते ही संबंधित अधिकारी को उससे संबंधित ही जानकारी प्रदर्शित होगी।

शिक्षक संगठन भी विभाग के ज्यादा ऐप होने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकांश ऐप शिक्षक अपने व्यक्तिगत मोबाइल से ही संचालित करते हैं। इससे मोबाइल हैकिंग, निजी जानकारी लीक होने और बैंक विवरण चोरी होने का खतरा लगातार बना रहता है। कई ऐप्स बैंक अकाउंट, आधार, पैन और वेतन संबंधी विवरण मांगते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं।

अभी शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई ऐप का उपयोग जाता है। अब इन्हीं सबको मिलाकर एक ऐप डेवलप किया जा रहा है। अभी ऐप पर काम चल रहा है। जल्द ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा।

  • संजीव झा, एमडी, समग्र शिक्षा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 09:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai IIT: विभागीय काम के लिए भिलाई आईआईटी बना रही ऐप, जल्द ही पूरा होगा काम

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai News: बच्चे के वोकल कॉर्ड में खिलौना फंसने से रुक गई थी सांस, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान

Bhilai News: बच्चे के वोकल कॉर्ड में खिलौना फंसने से रुक गई थी सांस, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान
भिलाई

CG Crime: तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है अब जान से मारेंगे, यह कहकर युवक की कर दी हत्या

CG Crime: तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है अब जान से मारेंगे, यह कहकर युवक की कर दी हत्या
भिलाई

Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय तैयार करेगा विशेष बच्चों के शिक्षक, जानिए क्या हैं ये कोर्स

Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय तैयार करेगा विशेष बच्चों के शिक्षक, जानिए क्या हैं ये कोर्स
भिलाई

Bhilai News: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी भिलाई की सूरत, 24.29 करोड़ की मिली मंजूरी, सड़कें होंगी चकाचक

Bhilai News: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी भिलाई की सूरत, 24.29 करोड़ की मिली मंजूरी, सड़कें होंगी चकाचक
भिलाई

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो महिलाओं की मौत, सीएस ने कहा-आमाशय का पानी फेफड़े में जाने से गई जान

Bhilai News: नसबंदी के बाद दो महिलाओं की मौत, सीएस ने कहा-आमाशय का पानी फेफड़े में जाने से गई जान
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.