Bhilai IIT: विभागीय काम के लिए भिलाई आईआईटी बना रही ऐप, जल्द ही पूरा होगा काम

जानकारों के अनुसार, शिक्षक, प्राचार्य, बीआरसी, डीईओ जैसे सभी अधिकारियों को अलग-अलग ऐप के लिए अलग-अलग लॉगिन आईडी बनानी पड़ती है। एक ही ऐप होने के बाद एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। इससे उन्हें सहूलियत होगी। इसके साथ ही ऐप में सभी अधिकारियों के लिए अलग-अलग सेक्शन होगा। यानी आईडी बनने के बाद ऐप ओपन करते ही संबंधित अधिकारी को उससे संबंधित ही जानकारी प्रदर्शित होगी।