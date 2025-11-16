Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Winter: प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड, 16 के बाद मिलेगी राहत, कई इलाकों में शीतलहर की संभावना

CG Winter: राज्य में सबसे अधिक रहा, जिसके चलते दुर्ग शनिवार को भी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। आगामी तीन दिनों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक वृद्धि की संभावना जताई गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 16, 2025

CG Winter: प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड, 16 के बाद मिलेगी राहत, कई इलाकों में शीतलहर की संभावना

प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड (Photo Patrika)

CG Winter: दुर्ग जिले में बीते दो दिनों से रात का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 16 नवंबर तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद रात के तापमान में हल्की बढ़त दर्ज हो सकती है। वर्तमान में न्यूनतम तापमान औसत से 7.2 डिग्री नीचे चल रहा है।

गिरावट के बावजूद लोगों को अत्यधिक ठंड का अहसास नहीं हो रहा है। शनिवार को रात आठ बजे तक तापमान 23 डिग्री के आसपास बना रहा, जबकि तापमान में सबसे अधिक गिरावट रात तीन बजे के बाद दर्ज की गई। ट्विनसिटी क्षेत्र का तापमान पटरीपार की तुलना में लगभग दो डिग्री कम पाया गया। दिन का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह तापमान राज्य में सबसे अधिक रहा, जिसके चलते दुर्ग शनिवार को भी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। आगामी तीन दिनों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक वृद्धि की संभावना जताई गई है।

मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ पॉकेट्स में शीतलहर की चेतावनी

मौसम विशेषज्ञ एच.पी. चंद्रा के अनुसार आगामी तीन दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। अलसुबह की ठंड फिलहाल सबसे अधिक प्रभावी होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 09:57 am

Published on:

16 Nov 2025 09:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Winter: प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड, 16 के बाद मिलेगी राहत, कई इलाकों में शीतलहर की संभावना

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तैयार, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण

Bhilai News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तैयार, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण
भिलाई

Bhilai News: ऑटोनोमस कॉलेज के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप, यूजी विद्यार्थियों के लिए होगा अनिवार्य

Bhilai News: ऑटोनोमस कॉलेज के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप, यूजी विद्यार्थियों के लिए होगा अनिवार्य
भिलाई

CG News: पहले कुछ नहीं जानती थी सविता अब बन गई कृषि मित्र, जैविक खेती के गुर सिखा रही, देती है कानून की जानकारी

CG News: पहले कुछ नहीं जानती थी सविता अब बन गई कृषि मित्र, जैविक खेती के गुर सिखा रही, देती है कानून की जानकारी
भिलाई

CG Crime: पुलिस कर्मी बनकर लूट, तलाशी का नाटक कर चोरी कर भागे। दो आरोपी गिरतार

CG Crime: पुलिस कर्मी बनकर लूट, तलाशी का नाटक कर चोरी कर भागे, दो आरोपी गिरतार
भिलाई

CG News: इवेंट के नाम पर बुलाकर चलाई गोली, कान के बाजू से गुजरी, मचा हड़कंप

CG News: इवेंट के नाम पर बुलाकर चलाई गोली, कान के बाजू से गुजरी, मचा हड़कंप
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.