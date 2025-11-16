CG Winter: प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड, 16 के बाद मिलेगी राहत, कई इलाकों में शीतलहर की संभावना

गिरावट के बावजूद लोगों को अत्यधिक ठंड का अहसास नहीं हो रहा है। शनिवार को रात आठ बजे तक तापमान 23 डिग्री के आसपास बना रहा, जबकि तापमान में सबसे अधिक गिरावट रात तीन बजे के बाद दर्ज की गई। ट्विनसिटी क्षेत्र का तापमान पटरीपार की तुलना में लगभग दो डिग्री कम पाया गया। दिन का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह तापमान राज्य में सबसे अधिक रहा, जिसके चलते दुर्ग शनिवार को भी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। आगामी तीन दिनों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक वृद्धि की संभावना जताई गई है।