भिलाई

इस तकनीक से कम होगी बिजली बिल ​की खपत! IIT भिलाई के स्टूडेंट्स ने तैयार किया स्मार्ट पॉलीमर जैल

CG Electricity: भारी बिजली खपत को कम करने के लिए आईआईटी भिलाई के शोधार्थियों ने एक महत्वपूर्ण तकनीक विकसित की है। टीम ने ऐसा स्मार्ट पॉलीमर जैल तैयार किया है, जिसे..

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Nov 02, 2025

CG electricity

स्मार्ट पॉलीमर जैल से घट जाएगी बिजली की खपत ( Photo - Patrika Create)

CG Electricity: इमारतों में ठंडक बनाए रखने और एयर कंडीशनर चलाने में होने वाली भारी बिजली खपत को कम करने के लिए आईआईटी भिलाई के शोधार्थियों ने एक महत्वपूर्ण तकनीक विकसित की है। ( CG News ) संस्थान की टीम ने ऐसा स्मार्ट पॉलीमर जैल तैयार किया है, जिसे खिड़कियों पर कोटिंग के रूप में लगाने से सामान्य विंडो एक स्मार्ट विंडो में बदल जाएगी।

CG Electricity: धूप को रोकती है यह विशेष कोटिंग

यह विशेष कोटिंग तापमान के हिसाब से अपनी पारदर्शिता स्वत: बदल लेती है। गर्मी बढऩे पर यह धूप को रोकती है और तापमान कम करती है, जिससे एसी पर निर्भरता कम होती है और ऊर्जा की बचत होती है।

बिजली बचेगीऊर्जा भी बनेगी

यह पॉलीमर सिर्फ कूलिंग समाधान ही नहीं, बल्कि छोटे पावर जनरेटिंग उपकरणों में इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। यानी यह एक साथ ऊर्जा बचाने और ऊर्जा पैदा करने दोनों काम कर सकता है। शोधकर्ता मानते हैं कि यह तकनीक न सिर्फ इमारतों के लिए, बल्कि टिकाऊ ऊर्जा समाधान के व्यापक उपयोग के लिए उपयुक्त है।

प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित

यह शोध अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो ऊर्जा क्षेत्र में आईआईटी भिलाई के योगदान को रेखांकित करता है। शोध टीम का नेतृत्व संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संजीब बनर्जी ने किया। टीम में निशिकांत सिंह, दुर्गेश कुमार सिन्हा, कौशिक महता, दिलीप भोई, तेजराम देवांगन और कचाला नानाजी शामिल थे।

02 Nov 2025 02:17 pm

भिलाई

छत्तीसगढ़

