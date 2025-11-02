इस तकनीक से कम होगी बिजली बिल ​की खपत! IIT भिलाई के स्टूडेंट्स ने तैयार किया स्मार्ट पॉलीमर जैल

CG Electricity: इमारतों में ठंडक बनाए रखने और एयर कंडीशनर चलाने में होने वाली भारी बिजली खपत को कम करने के लिए आईआईटी भिलाई के शोधार्थियों ने एक महत्वपूर्ण तकनीक विकसित की है। ( CG News ) संस्थान की टीम ने ऐसा स्मार्ट पॉलीमर जैल तैयार किया है, जिसे खिड़कियों पर कोटिंग के रूप में लगाने से सामान्य विंडो एक स्मार्ट विंडो में बदल जाएगी।