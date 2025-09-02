इंजीनियरिंग में प्रवेश का आखिरी मौका, यूटीडी में पहले आओ-पहले पाओ

इसके बाद छात्र 2.30 से 5.30 बजे तक सीट अलॉटमेंट कराके सीधे एडमिशन ले सकेंगे। प्रदेश में पीईटी के जरिए प्रवेश समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में सीएसवीटीयू यूटीडी के लिए जेईई मेन के स्कोरकार्ड से एडमिशन ले सकेंगे। पीजी कोर्स यानी एमटेक प्रोग्राम के लिए गेट का स्कोर कार्ड जरूरी होगा। वहीं पीजी डिप्लोमा में एडमिशन के लिए छात्र के पास बीटेक या साइंस में बीएससी की डिग्री होना जरूरी है। इस साल से सीएसवीटीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नियमों के तहत किसी भी कोर्स में प्रवेश के लिए आयु का बंधन नहीं रखा गया है।