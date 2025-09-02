Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

इंजीनियरिंग में प्रवेश का आखिरी मौका, यूटीडी में पहले आओ-पहले पाओ

CG News: यह स्पॉट एडमिशन राउंड 15 सितंबर तक चलेगा। तय तिथि तक हर दिन कोर्स की सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उसी दिन सीएसवीटीयू द्वारा दोपहर 1.30 मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी..

भिलाई

Chandu Nirmalkar

Sep 02, 2025

csuvt news
इंजीनियरिंग में प्रवेश का आखिरी मौका ( Photo - patrika )

CG News: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की यूटीडी में संचालित बीटेक, डिप्लोमा और एमटेक पाठ्यक्रम में अब पहले आओ, पहले पाओ की नीति से प्रवेश दिए जाएंगे। यह स्पॉट एडमिशन राउंड 15 सितंबर तक चलेगा। तय तिथि तक हर दिन कोर्स की सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उसी दिन सीएसवीटीयू द्वारा दोपहर 1.30 मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

CG News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू

इसके बाद छात्र 2.30 से 5.30 बजे तक सीट अलॉटमेंट कराके सीधे एडमिशन ले सकेंगे। प्रदेश में पीईटी के जरिए प्रवेश समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में सीएसवीटीयू यूटीडी के लिए जेईई मेन के स्कोरकार्ड से एडमिशन ले सकेंगे। पीजी कोर्स यानी एमटेक प्रोग्राम के लिए गेट का स्कोर कार्ड जरूरी होगा। वहीं पीजी डिप्लोमा में एडमिशन के लिए छात्र के पास बीटेक या साइंस में बीएससी की डिग्री होना जरूरी है। इस साल से सीएसवीटीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नियमों के तहत किसी भी कोर्स में प्रवेश के लिए आयु का बंधन नहीं रखा गया है।

एआई और डीएस भी खाली

यह प्रवेश ज्वाइंट सीट एलोकेशन यानी जोसा के कोटे से दिए जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे। स्पॉट राउंड से बीटेक कंप्यूटर साइंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस ब्रांच में भी प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा एमटेक की पांच ब्रांच सहित डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले पाएंगे।

कितनी होगी कोर्सवार फीस

पीजी डिप्लोमा - 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर

एमटेक, एमप्लान - 30,000 रु. प्रति सेमेस्टर

बीटेक ऑनर्स - 54,500 रुपए प्रति सेमेस्टर

बीटेक ऑनर्स

ब्रांच रिक्त

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (एआई) 14

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (डीएस) 14

सिविल इंजीनियरिंग 21

किसमें कितनी सीटें रिक्त

पीजी कोर्स एमटेक प्र्रोग्राम

ब्रांच सीजी एसक्यू कोटा-कोटा

एनर्जी एंड एनवायरोमेंट इंजीनियरिंग 7 - 4

माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई 7 - 5

बायो मेडिकल इंजीनियरिंग 9 - 5

एनवायरोमेंट एंड वॉटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 8 - 5

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 7 - 5

मास्ट ऑफ प्लानिंग 7 - 4

पीजी डिप्लोमा इन फायर सेटी 2 - 5

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 01:58 pm

Published on:

02 Sept 2025 01:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / इंजीनियरिंग में प्रवेश का आखिरी मौका, यूटीडी में पहले आओ-पहले पाओ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट