इंजीनियरिंग में प्रवेश का आखिरी मौका, यूटीडी में पहले आओ-पहले पाओ

CG News: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की यूटीडी में संचालित बीटेक, डिप्लोमा और एमटेक पाठ्यक्रम में अब पहले आओ, पहले पाओ की नीति से प्रवेश दिए जाएंगे। यह स्पॉट एडमिशन राउंड 15 सितंबर तक चलेगा। तय तिथि तक हर दिन कोर्स की सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उसी दिन सीएसवीटीयू द्वारा दोपहर 1.30 मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
इसके बाद छात्र 2.30 से 5.30 बजे तक सीट अलॉटमेंट कराके सीधे एडमिशन ले सकेंगे। प्रदेश में पीईटी के जरिए प्रवेश समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में सीएसवीटीयू यूटीडी के लिए जेईई मेन के स्कोरकार्ड से एडमिशन ले सकेंगे। पीजी कोर्स यानी एमटेक प्रोग्राम के लिए गेट का स्कोर कार्ड जरूरी होगा। वहीं पीजी डिप्लोमा में एडमिशन के लिए छात्र के पास बीटेक या साइंस में बीएससी की डिग्री होना जरूरी है। इस साल से सीएसवीटीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नियमों के तहत किसी भी कोर्स में प्रवेश के लिए आयु का बंधन नहीं रखा गया है।
यह प्रवेश ज्वाइंट सीट एलोकेशन यानी जोसा के कोटे से दिए जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे। स्पॉट राउंड से बीटेक कंप्यूटर साइंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस ब्रांच में भी प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा एमटेक की पांच ब्रांच सहित डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले पाएंगे।
पीजी डिप्लोमा - 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर
एमटेक, एमप्लान - 30,000 रु. प्रति सेमेस्टर
बीटेक ऑनर्स - 54,500 रुपए प्रति सेमेस्टर
ब्रांच रिक्त
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (एआई) 14
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (डीएस) 14
सिविल इंजीनियरिंग 21
किसमें कितनी सीटें रिक्त
पीजी कोर्स एमटेक प्र्रोग्राम
ब्रांच सीजी एसक्यू कोटा-कोटा
एनर्जी एंड एनवायरोमेंट इंजीनियरिंग 7 - 4
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई 7 - 5
बायो मेडिकल इंजीनियरिंग 9 - 5
एनवायरोमेंट एंड वॉटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 8 - 5
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 7 - 5
मास्ट ऑफ प्लानिंग 7 - 4
पीजी डिप्लोमा इन फायर सेटी 2 - 5