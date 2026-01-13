ऑटो चालक की बेटी राष्ट्रपति के साथ करेंगी डिनर, दिल्ली से आया आमंत्रण, जानिए कौन है भिलाई की कविता?

उनका प्रोजेक्ट स्कूल इनोवेशन मैराथन में देशभर के टॉप-10 इनोवेटिव आइडिया में शामिल हुआ है। कविता साहू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वैशाली नगर, 10वीं क्लास की छात्रा हैं। उनके द्वारा विकसित अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड क्लीनर रोबोट से इस खतरनाक काम में लगे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को होने वाले जोखिम को कम किया जा सकेगा। वर्षों से शहरी व्यवस्था की इस बड़ी समस्या पर कविता और उनकी टीम ने तकनीकी समाधान प्रस्तुत किया है।