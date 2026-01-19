कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात, MLA ने शुरू की शक्ति योजना, 22 हजार ने भरा फॉर्म

शक्ति योजना से शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्व रोजगार सहायता, बचत योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित अनेक लाभ कामकाजी महिलाओं को मिलेगा। इस योजना ने ऐसी कामकाजी महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाई है जो रोज दूसरों के घरों में परिश्रम कर अपने परिवार का सहारा बनी हुई हैं। विधायक की शक्ति योजना के तहत महिलाओं के लिए निःशुल्क साक्षरता एवं कौशल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यूपीएससी, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेटियों को विशेष कोचिंग सुविधा मिलेगी।