भिलाई

कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात, MLA ने शुरू की शक्ति योजना, 22 हजार ने भरा फॉर्म

CG News: बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने घरेलू कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शक्ति योजना शुभारंभ लोकांगन परिसर वैशाली नगर में किया...

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Jan 19, 2026

MLA rikesh sen, cg news

महिलाओं के लिए विधायक ने शुरू की शक्ति योजना ( Photo - Patrika )

CG News: भिलाई के वैशाली नगर में विधायक रिकेश सेन की शक्ति योजना के लिए 22 हजार महिलाओं ने फॉर्म जमा किया है। इस योजना का उद्देश्य वैशाली नगर विधानसभा की घरेलू कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ( CG News ) इस योजना का शुभारंभ लोकांगन परिसर वैशाली नगर में हुआ, जहां विधायक रिकेश सेन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

CG News: नि:शुल्क साक्षरता एवं कौशल प्रशिक्षण

शक्ति योजना के तहत महिलाओं को शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। योजना के लाभों में शामिल हैं। नि:शुल्क साक्षरता एवं कौशल प्रशिक्षण शिविर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग सुविधा। कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग और रिपेयरिंग जैसे कोर्सेस में भाग लेने का अवसर। नि:शुल्क हेल्थ चेकअप और मेडिकेयर सुविधा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सहायता राशि और पोषण आहार योजना। वृद्ध एवं विधवा महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ।

महिलाएं कर सकेंगी व्यवसाय स्थापित

गृह उद्योग और हस्तशिल्प में प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर। आत्मनिर्भर समूह के माध्यम से छोटे व्यवसाय स्थापित करने में सहायता। विधायक सेन ने बताया कि आत्मनिर्भर समूह के माध्यम से ऐसी महिलाएं छोटे व्यवसाय स्थापित कर सकेंगी। समय समय पर शक्ति योजना से जुड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।

दी जाएगी छात्रवृति

महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर और कानूनी सहायता सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। जरूरतमंद परिवारों को आपातकालीन राहत सामग्री, कन्या विवाह सहायता, कानूनी सहायता, तीर्थयात्रा, पिकनिक, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र व राज्य सरकार की महति योजनाओं का लाभ मिलेगा। समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने सांस्कृतिक उत्सवों में विशेष भूमिका दी जाएगी। बेटियों को धार्मिक एवं सामाजिक मंचों पर सम्मानित करने का प्रावधान भी है।

आत्मसम्मान और स्वावलंबन की राह पर बढ़ेंगे कदम

शक्ति योजना से शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्व रोजगार सहायता, बचत योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित अनेक लाभ कामकाजी महिलाओं को मिलेगा। इस योजना ने ऐसी कामकाजी महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाई है जो रोज दूसरों के घरों में परिश्रम कर अपने परिवार का सहारा बनी हुई हैं। विधायक की शक्ति योजना के तहत महिलाओं के लिए निःशुल्क साक्षरता एवं कौशल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यूपीएससी, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेटियों को विशेष कोचिंग सुविधा मिलेगी।

Published on:

19 Jan 2026 12:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात, MLA ने शुरू की शक्ति योजना, 22 हजार ने भरा फॉर्म

