7 साल के बच्चे के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया FIR, कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

सुपेला पुलिस ने 6 साल की बच्ची की शिकायत पर 13 वर्षीय नाबालिग को आरोपी बनाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो नाबालिग ने अपने कथन में 7 साल के बच्चे का नाम लिया और पुलिस को बताया कि उसने भी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग के कथन पर 7 साल के बच्चे को भी आरोपी बना दिया। शुक्रवार को दोनों को बाल न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 13 साल के नाबालिग को बालसंप्रेक्षण गृह भेज दिया।