बीयर की बोतल को लेकर TI और बर्खास्त आरक्षक में जमकर मारपीट, गोली चलने की खबर! मची खलबली

जानकारी के अनुसार घटना रविवार रात करीब 12 बजे की है। सुपेला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक निरीक्षक अपने भाई को छोडऩे दुर्ग के सिंधिया नगर जा रहे थे। इसी दौरान स्मृतिनगर चौकी के पास उनकी मुलाकात वहां पूर्व में पदस्थ रहे एक बर्खास्त आरक्षक से हुई। बताया गया कि बर्खास्त आरक्षक ने निरीक्षक से अभिवादन किया और बीयर पीने की पेशकश की। निरीक्षक के मना करने के बावजूद उसने बीयर की बोतल निकालकर जबरन पकड़ाने की कोशिश की। निरीक्षक ने बोतल लेकर जमीन पर फेंक दी, यहीं से विवाद शुरू हो गया।