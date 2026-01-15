बीयर की बोतल को लेकर TI और बर्खास्त आरक्षक में जमकर मारपीट, गोली चलने की खबर! मची खलबली

प्रतीकात्मक फोटो AI
CG Police: दुर्ग जिले में एक थाना निरीक्षक (टीआई) और बर्खास्त आरक्षक के बीच बीयर की बोतल को लेकर हुए विवाद ने चार दिन बाद सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है। ( CG Police ) मामले को गंभीरता से लेते हुए विजय अग्रवाल ने एएसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है। फिलहाल गोली चलने की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। जांच टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।
जानकारी के अनुसार घटना रविवार रात करीब 12 बजे की है। सुपेला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक निरीक्षक अपने भाई को छोडऩे दुर्ग के सिंधिया नगर जा रहे थे। इसी दौरान स्मृतिनगर चौकी के पास उनकी मुलाकात वहां पूर्व में पदस्थ रहे एक बर्खास्त आरक्षक से हुई। बताया गया कि बर्खास्त आरक्षक ने निरीक्षक से अभिवादन किया और बीयर पीने की पेशकश की। निरीक्षक के मना करने के बावजूद उसने बीयर की बोतल निकालकर जबरन पकड़ाने की कोशिश की। निरीक्षक ने बोतल लेकर जमीन पर फेंक दी, यहीं से विवाद शुरू हो गया।
बीयर की बोतल फेंके जाने से बर्खास्त आरक्षक आक्रोशित हो गया। उसने कथित तौर पर अपशब्द कहे और मारने के लिए हाथ उठाया। स्थिति को भांपते हुए निरीक्षक ने अपने बचाव में मुक्का मारा, जिससे बर्खास्त आरक्षक जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। घटना के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर मारपीट के साथ गोली चलने की अफवाह भी फैलने लगी, हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है।
एएसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि दोनों के बीच विवाद की पुष्टि हुई है। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। अभी तक गोली चलने से संबंधित कोई तथ्य सामने नहीं आया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
