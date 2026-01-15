15 जनवरी 2026,

गुरुवार

बिलासपुर

CG Transfer: बिलासपुर रेंज में फेरबदल का दौर जारी, ASI समेत 11 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, देखें list

CG Police Transfer: बिलासपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने रेंज स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3 एएसआई, 3 प्रधान आरक्षक और 5 आरक्षकों सहित कुल 11 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है।

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 15, 2026

CG Transfer: बिलासपुर रेंज में फेरबदल का दौर जारी, ASI समेत 11 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, देखें list(photo-patrika)

CG Transfer: बिलासपुर रेंज में फेरबदल का दौर जारी, ASI समेत 11 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, देखें list(photo-patrika)

CG Transfer: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने रेंज स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3 एएसआई, 3 प्रधान आरक्षक और 5 आरक्षकों सहित कुल 11 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। यह आदेश 14 जनवरी को आईजी डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा जारी किया गया।

CG Transfer: एएसआई के तबादले

जारी आदेश के अनुसार एएसआई ओमप्रकाश परिहार का कोरबा से बिलासपुर, जीवन सिंह का सारंगढ़ से जीपीएम और नीलाकर सेठ का सारंगढ़ से बिलासपुर तबादला किया गया है। वहीं प्रधान आरक्षकों की नई पदस्थापना के तहत निसार परवेज को जांजगीर से बिलासपुर, मनहरण सिंह मरावी को जीपीएम से कोरबा और दीपक मिश्रा को मुंगेली से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

आरक्षकों का जिला परिवर्तन

आरक्षकों के तबादलों के तहत ओमचन्द साहू को सारंगढ़ से रायगढ़, दिलीप तेंदुवे को सारंगढ़ से जांजगीर और सत्येंद्र सिंह बंजारे को सारंगढ़ से सक्ती स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा महिला आरक्षक तारन मिरे को मुंगेली से बिलासपुर और मोहपाल साहू को सक्ती से जांजगीर में तैनात किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह तबादले प्रशासनिक आवश्यकता और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं, ताकि रेंज के विभिन्न जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

