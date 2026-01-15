CG Transfer: बिलासपुर रेंज में फेरबदल का दौर जारी, ASI समेत 11 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, देखें list

जारी आदेश के अनुसार एएसआई ओमप्रकाश परिहार का कोरबा से बिलासपुर, जीवन सिंह का सारंगढ़ से जीपीएम और नीलाकर सेठ का सारंगढ़ से बिलासपुर तबादला किया गया है। वहीं प्रधान आरक्षकों की नई पदस्थापना के तहत निसार परवेज को जांजगीर से बिलासपुर, मनहरण सिंह मरावी को जीपीएम से कोरबा और दीपक मिश्रा को मुंगेली से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।