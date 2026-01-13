CG Police Transfer: 11 पुलिसकर्मियों का तबादला, आदेश जारी

भिलाईनगर स्थानांतरित किया गया। इसी तरह, प्रआर० क्र. 1494 मनीष अग्निहोत्री और प्रआर क्र. 1569 मनीष कुमार थापा को रक्षित केन्द्र दुर्ग से थाना उतई में पदस्थ किया गया। प्रआर0 क्र. 1376 धनवा राम को रक्षित केन्द्र दुर्ग से थाना दुर्ग में तैनात किया गया है।आर0 क्र. 111 जीतनारायण यादव को थाना जामगांव आर से एसीसीयू दुर्ग में, आर0 क्र. 1199 राजू राणा को थाना मोहननगर से एसीसीयू दुर्ग में और आर0 क्र. 1408 भूमिन्द्र वर्मा को रक्षित केन्द्र दुर्ग से यातायात जिला दुर्ग में स्थानांतरित किया गया।