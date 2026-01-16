CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के इस जिले में अगले दो दिन शीतलहर का अलर्ट, फिर बढ़ेगा तापमान… देखें अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार दुर्ग में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम बना हुआ है, जिससे ठंड का असर जारी है। खासकर सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडी हवा के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।