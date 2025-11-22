CGPSC Result 2024: शराबबंदी, गरीबी और किसानों पर ट्रिकी सवाल, इंटरव्यू में देवेश ने ऐसे दिया जवाब, बना टॉपर

दे वेश साहू, जो एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिशियन होलदर प्रसाद साहू के बेटे हैं, ने पीएससी की तैयारी में इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को प्रमुख हथियार बनाया। उन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स से लेकर समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र तक अधिकांश नोट्स एआई की मदद से तैयार किए। उन्होंने कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक का उपयोग नहीं किया। भिलाई सीनियर सेकंडरी सेक्टर-10 से स्कूलिंग और जीईसी जगदलपुर से इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने पूरी तैयारी घर पर ही की। यह उनका तीसरा इंटरव्यू था। 2019 में उन्हें 219 रैंक, 2023 में 179 रैंक मिली थी, लेकिन पद कम होने के कारण चयन नहीं हो पाया था।