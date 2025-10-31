Patrika LogoSwitch to English

मोंथा चक्रवात का असर जारी! दिनभर बादल और फुहारों से मौसम सुहावना, तापमान में उतार-चढ़ाव…

CG News: भिलाई जिले में चक्रवाती तूफान मोंथा के अवशेषों का असर अब भी प्रदेश के मौसम पर दिख रहा है। गुरुवार को दुर्ग जिले में दिनभर बादल छाए रहे और रुक-रुककर फुहारें पड़ती रहीं।

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

मोंथा चक्रवात का असर जारी! दिनभर बादल और फुहारों से मौसम सुहावना, तापमान में उतार-चढ़ाव...(photo-patrika)

मोंथा चक्रवात का असर जारी! दिनभर बादल और फुहारों से मौसम सुहावना, तापमान में उतार-चढ़ाव...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में चक्रवाती तूफान मोंथा के अवशेषों का असर अब भी प्रदेश के मौसम पर दिख रहा है। गुरुवार को दुर्ग जिले में दिनभर बादल छाए रहे और रुक-रुककर फुहारें पड़ती रहीं। ठंडी हवा जरूर चली, लेकिन ठंड में इजाफा नहीं हुआ। अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री रहा, इसके बावजूद दुर्ग प्रदेश का सबसे गर्म जिला दर्ज हुआ।

राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 1.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे, लेकिन शुक्रवार से मौसम सामान्य होने लगेगा और बारिश कम होगी।

CG News: कैसा रहेगा नवंबर का मौसम

नवंबर महीने में पिछले साल न्यूनतम तापमान 16 डिग्री से नीचे नहीं गया था। जबकि उससे पहले के वर्षों में रात का तापमान 13-14 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। अबके साल भी इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अनुमान है कि, इस साल जिले में अच्छी ठंडक की शुुरुआत नवंबर आखिर तक होगी।

इससे पहले मौसमी सिस्टम से बारिश भी संभावित है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि साल 2021 में तापमान 11.2 डिग्री था। साल 2014 में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

आखिर कहां गई ठंडक

मौसम विभाग के विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि इस बार मौसम चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवा का प्रवेश बाधित हो गया है। वर्तमान में हवा का रुख पूर्वी या दक्षिण पूर्व बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिम में तैयार हुए विक्षोभ की वजह से हवा में नमी की मात्रा बढ़ी हुई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक नमी बढ़ने से यह ठंडी हवा को खुद समेट लेता है, जिससे ठंडी हवा का प्रसार नहीं होता।

ऐसा है सात दिनों के लिए मौसम पुर्वानुमान

बादल ठंडक भरी हवा को ट्रैप कर ऊपर नहीं उठने देता, बल्कि इसे दोबारा से धरती की तरफ भेज देते हैं। यही वजह है कि न्यूनतम तापमान में वृद्धि होती है। अधिकतम पारा भी बढ़ता है।शुक्रवार से मौसम साफ होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान कमजोर हो गया है। इससे बारिश की संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर बौछारें और बूंदाबांदी हो सकती हैं, लेकिन अधिक बारिश की संभावना कम है।

तिथि अधिकतम न्यूनतम तापमान

31 अक्टूबर 30.2 22.3

01 नवंबर 31.1 23

02 नवंबर 31 21

03 नवंबर 31.2 22.6

04 नवंबर 31.4 20.3

05 नवंबर 30 19.5

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें..! नाइट वॉच में गांजा और चाकू लेकर घूमते 25 आरोपी गिरफ्तार

रात का सन्नाटा, सुनसान सड़कें..! नाइट वॉच में गांजा और चाकू लेकर घूमते 25 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
भिलाई

CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार…

CG Fraud News: भुइया पोर्टल में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 लाख के लोन घोटाले में दो और आरोपी गिरफ्तार...(photo-patrika)
भिलाई

सेल-BSP कर्मियों के लिए खुशखबरी! 12 नवंबर तक खरीद सकेंगे सोने के सिक्के, ज्यादा आवेदन पर लॉटरी से होगा चयन…

सेल-BSP कर्मियों के लिए खुशखबरी(photo-patrika)
भिलाई

CG Crime News: पुलिस की सख्त कार्रवाई! 10 माह में 304 अपराध दर्ज, 370 आरोपी सलाखों के पीछे…

CG Crime News: पुलिस की सख्त कार्रवाई! 10 माह में 304 अपराध दर्ज, 370 आरोपी सलाखों के पीछे...(photo-patrika)
भिलाई

Cyclone Montha: भिलाई में चक्रवात मोंथा का असर! दिनभर छाए रहे बादल, आज हल्की बारिश के आसार…

Cyclone Montha: भिलाई में चक्रवात मोंथा का असर! दिनभर छाए रहे बादल, आज हल्की बारिश के आसार...(photo-patrika)
भिलाई
