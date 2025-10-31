मोंथा चक्रवात का असर जारी! दिनभर बादल और फुहारों से मौसम सुहावना, तापमान में उतार-चढ़ाव…

मौसम विभाग के विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि इस बार मौसम चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवा का प्रवेश बाधित हो गया है। वर्तमान में हवा का रुख पूर्वी या दक्षिण पूर्व बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिम में तैयार हुए विक्षोभ की वजह से हवा में नमी की मात्रा बढ़ी हुई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक नमी बढ़ने से यह ठंडी हवा को खुद समेट लेता है, जिससे ठंडी हवा का प्रसार नहीं होता।