Bhilai IIT: आईआईटी के 4 रिसर्चर ने बनाया 4डी-प्रिंटेड स्मार्ट पॉलिमर, डेटा सेंटरों की हिफाजत भी करेगा

लेकिन 4डी प्रिंटिंग में बनाई गई वस्तुएं समय या तापमान जैसे किसी बाहरी प्रभाव के अनुसार अपने आप आकार बदल सकती हैं। यानी अगर किसी चीज को गर्म किया जाए या शरीर में डाला जाए तो वह अपने आप खुल सकती, मुड़ सकती या फैल सकती है। आईआईटी भिलाई की यह खोज दुनियाभर के वैज्ञानिकों के लिए नई दिशा खोल सकती है। यह तकनीक पॉलिमर साइंस, रोबोटिक्स और मेडिसिन के संगम से बनी है, जो आने वाले वर्षों में मानव जीवन बचाने, सर्जरी के खतरे कम करने और इलाज को और स्मार्ट बनाने में मदद करेगी।