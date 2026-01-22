Fraud News: इंस्टाग्राम ऐड से शुरू हुआ ठगी का खेल, शातिरों ने टेलीग्राम निवेश जाल में महिला से 7.76 लाख हड़पे

फोटो सोर्स: पत्रिका
Fraud News: ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर अज्ञात ठगों द्वारा एक महिला से 7 लाख 76 हजार 600 रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। भट्टी थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले की जांच में जिला साइबर टीम भी जुटी है।
सेक्टर-1 निवासी तरन्नुम राशिद ने पुलिस को बताया कि आठ जनवरी को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब से संबंधित एक विज्ञापन आया। लिंक पर क्लिक करने पर एक वाट्सऐप नंबर खुला, जहां अधिक मुनाफे का झांसा देकर टेलीग्राम अकाउंट बनाने को कहा गया। इसके बाद टेलीग्राम चैट के माध्यम से उन्हें दिए गए यूपीआई पर 9 और 10 जनवरी को गूगल-पे के जरिए किस्तों में 1,80,600 रुपए जमा कराए गए। कुछ समय बाद बताया गया कि यह राशि शेयर मार्केट में निवेश की गई है और रकम दोगुनी हो चुकी है।
ठगों ने मुनाफे की राशि निकालने के लिए और निवेश की मांग की। इसके बाद पीड़िता से एसबीआई पूरे नगर शाखा के खाता धारक करण सिंह के खाते में 2,46,000 रुपए तथा एसबीआई करलपुरा शाखा के खाता धारक सैयद शाह के खाते में 3,50,000 रुपए नकद जमा कराए गए। यह रकम 12 और 13 जनवरी को सेक्टर-4 स्थित एसबीआई बैंक में जमा की गई।
इसके बाद जब पीड़िता ने टेलीग्राम के माध्यम से अपनी राशि वापस मांगी, तो अज्ञात अकाउंट से छह लाख रुपए और जमा करने की मांग की गई। तभी उन्हें ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि गम्भीरता से जांच की जा रही है, आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
