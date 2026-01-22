Fraud News: इंस्टाग्राम ऐड से शुरू हुआ ठगी का खेल, शातिरों ने टेलीग्राम निवेश जाल में महिला से 7.76 लाख हड़पे

सेक्टर-1 निवासी तरन्नुम राशिद ने पुलिस को बताया कि आठ जनवरी को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब से संबंधित एक विज्ञापन आया। लिंक पर क्लिक करने पर एक वाट्सऐप नंबर खुला, जहां अधिक मुनाफे का झांसा देकर टेलीग्राम अकाउंट बनाने को कहा गया। इसके बाद टेलीग्राम चैट के माध्यम से उन्हें दिए गए यूपीआई पर 9 और 10 जनवरी को गूगल-पे के जरिए किस्तों में 1,80,600 रुपए जमा कराए गए। कुछ समय बाद बताया गया कि यह राशि शेयर मार्केट में निवेश की गई है और रकम दोगुनी हो चुकी है।