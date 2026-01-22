22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Fraud News: इंस्टाग्राम ऐड से शुरू हुआ ठगी का खेल, शातिरों ने टेलीग्राम निवेश जाल में महिला से 7.76 लाख हड़पे

Fraud News: ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर अज्ञात ठगों द्वारा एक महिला से 7 लाख 76 हजार 600 रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Jan 22, 2026

फोटो सोर्स: पत्रिका

Fraud News: ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर अज्ञात ठगों द्वारा एक महिला से 7 लाख 76 हजार 600 रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। भट्टी थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले की जांच में जिला साइबर टीम भी जुटी है।

इंस्टाग्राम से टेलीग्राम तक फैलाया जाल

सेक्टर-1 निवासी तरन्नुम राशिद ने पुलिस को बताया कि आठ जनवरी को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब से संबंधित एक विज्ञापन आया। लिंक पर क्लिक करने पर एक वाट्सऐप नंबर खुला, जहां अधिक मुनाफे का झांसा देकर टेलीग्राम अकाउंट बनाने को कहा गया। इसके बाद टेलीग्राम चैट के माध्यम से उन्हें दिए गए यूपीआई पर 9 और 10 जनवरी को गूगल-पे के जरिए किस्तों में 1,80,600 रुपए जमा कराए गए। कुछ समय बाद बताया गया कि यह राशि शेयर मार्केट में निवेश की गई है और रकम दोगुनी हो चुकी है।

राशि निकालने के नाम पर और पैसा जमा कराया

ठगों ने मुनाफे की राशि निकालने के लिए और निवेश की मांग की। इसके बाद पीड़िता से एसबीआई पूरे नगर शाखा के खाता धारक करण सिंह के खाते में 2,46,000 रुपए तथा एसबीआई करलपुरा शाखा के खाता धारक सैयद शाह के खाते में 3,50,000 रुपए नकद जमा कराए गए। यह रकम 12 और 13 जनवरी को सेक्टर-4 स्थित एसबीआई बैंक में जमा की गई।

छह लाख और मांगने पर खुला ठगी का राज

इसके बाद जब पीड़िता ने टेलीग्राम के माध्यम से अपनी राशि वापस मांगी, तो अज्ञात अकाउंट से छह लाख रुपए और जमा करने की मांग की गई। तभी उन्हें ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि गम्भीरता से जांच की जा रही है, आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 05:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Fraud News: इंस्टाग्राम ऐड से शुरू हुआ ठगी का खेल, शातिरों ने टेलीग्राम निवेश जाल में महिला से 7.76 लाख हड़पे

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Stone pelting on Rajdhani Express: भिलाई में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव… इंजन के सामने लगा कांच टूटा, मची खलबली

राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

भिलाई में 84 करोड़ रुपए में बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

Bhilai news
भिलाई

भिलाई में GST विभाग की छापेमारी

भिलाई में जीएसटी का छापा (photo source- Patrika)
भिलाई

मौसम का पलटवार.. राहत के बाद फिर लौटी कड़ाके की ठंड, अगले चार दिनों का अपडेट जारी

CG Weather
भिलाई

GST Raid in CG: भिलाई में GST विभाग की सख्त कार्रवाई

GST Raid in CG: भिलाई में GST विभाग की सख्त कार्रवाई, हरिओम इंगोट्स के कार्यालय में मचा हड़कंप(Photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.