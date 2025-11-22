सुपेला मेन रोड पर भीषण हादसा: मैकेनिक की मौत, टैंकर चालक फरार

प्रतीकात्मक फोटो
CG Accident: सुपेला थाना क्षेत्र के सामने एनएच-53 पर शुक्रवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में ट्रक की मरम्मत करने आए मैकेनिक की मौत हो गई। ( CG News ) तेज रफ्तार से आए टैंकर ने खड़ी पिकअप को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वाहन आगे खड़े खराब ट्रक से जा भिड़ा। हादसे के बाद आरोपी चालक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर अपराध दर्ज किया है।
सुपेला टीआई विजय यादव के अनुसार, मृतक की पहचान बीजपुर रायकालोनी निवासी शाकिर हुसैन (27) के रूप में हुई है। 20 अक्टूबर की रात वह ड्राइवर विजेंद्र कुमार साहू के साथ खराब ट्रक ( सीजी-15 डीएन-2008) की मरम्मत करने प्रियदर्शनी परिसर के पास पहुंचा था। रात 11.30 बजे मरम्मत पूरी होने के बाद विजेंद्र खराब ट्रक में सो गया, जबकि शाकिर अपनी पिकअप (सीजी-10एजैड- 8002) के केबिन में आराम करने लगा।
शुक्रवार सुबह करीब चार बजे रायपुर दिशा से आ रहे टैंकर (जीजे-12 एजैड-9573) ने तेज और लापरवाहीपूर्वक पिकअप में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप आगे खड़े ट्रक में जा धंसी। शाकिर को सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी ड्राइवर विजेंद्र के अनुसार, टैंकर चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बोरी में गुरुवार सुबह तेज और खतरनाक तरीके से चलाए गए हाईवा (सीजी-07- सीजैड-7595) ने सड़क पर खेल रही पांच वर्षीय चित्रांशी धनकर को टक्कर मार दी। घटना सुबह लगभग 11 बजे आलू गोदाम के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन चालक रॉन्ग साइड से तेज कट मारते हुए आया और मासूम को रौंदते हुए निकल गया। हादसे में बच्ची के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई और तेज रक्तस्राव हुआ। ग्रामीणों ने तुरंत उसे बोरी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार जारी है।
