Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

सुपेला मेन रोड पर भीषण हादसा: मैकेनिक की मौत, टैंकर चालक फरार

CG Accident: भिलाई के सुपेला इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार टैंकर ने खड़ी पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मैकेनिक की मौत हो गई..

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Nov 22, 2025

CG Accident:

प्रतीकात्मक फोटो

CG Accident: सुपेला थाना क्षेत्र के सामने एनएच-53 पर शुक्रवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में ट्रक की मरम्मत करने आए मैकेनिक की मौत हो गई। ( CG News ) तेज रफ्तार से आए टैंकर ने खड़ी पिकअप को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वाहन आगे खड़े खराब ट्रक से जा भिड़ा। हादसे के बाद आरोपी चालक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर अपराध दर्ज किया है।

CG Accident: ट्रक में कर रहा था आराम

सुपेला टीआई विजय यादव के अनुसार, मृतक की पहचान बीजपुर रायकालोनी निवासी शाकिर हुसैन (27) के रूप में हुई है। 20 अक्टूबर की रात वह ड्राइवर विजेंद्र कुमार साहू के साथ खराब ट्रक ( सीजी-15 डीएन-2008) की मरम्मत करने प्रियदर्शनी परिसर के पास पहुंचा था। रात 11.30 बजे मरम्मत पूरी होने के बाद विजेंद्र खराब ट्रक में सो गया, जबकि शाकिर अपनी पिकअप (सीजी-10एजैड- 8002) के केबिन में आराम करने लगा।

शुक्रवार सुबह करीब चार बजे रायपुर दिशा से आ रहे टैंकर (जीजे-12 एजैड-9573) ने तेज और लापरवाहीपूर्वक पिकअप में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप आगे खड़े ट्रक में जा धंसी। शाकिर को सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी ड्राइवर विजेंद्र के अनुसार, टैंकर चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बोरी में लापरवाही से चला हाईवा, 5 वर्षीय चित्रांशी घायल

बोरी में गुरुवार सुबह तेज और खतरनाक तरीके से चलाए गए हाईवा (सीजी-07- सीजैड-7595) ने सड़क पर खेल रही पांच वर्षीय चित्रांशी धनकर को टक्कर मार दी। घटना सुबह लगभग 11 बजे आलू गोदाम के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन चालक रॉन्ग साइड से तेज कट मारते हुए आया और मासूम को रौंदते हुए निकल गया। हादसे में बच्ची के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई और तेज रक्तस्राव हुआ। ग्रामीणों ने तुरंत उसे बोरी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 06:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / सुपेला मेन रोड पर भीषण हादसा: मैकेनिक की मौत, टैंकर चालक फरार

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रेलकर्मियों से करोड़ों की ठगी… गैंगमैन ने पत्नी के साथ 40 से अधिक लोगों को लूटा, दोनों फरार

CG Fraud New
भिलाई

Road Accident: सड़क हादसे में HR एग्जीक्यूटिव की मौत, बीमार मां से मिलने आ रही थी बेटी, 9 महीने पहले हुई थी शादी

Road Accident
भिलाई

SIR फॉर्म बना सिर दर्द, पता बदलने वालों को बीएलओ फॉर्म देने से कर रहे इनकार

SIR फॉर्म बना सिर दर्द, पता बदलने वालों को बीएलओ फॉर्म देने से कर रहे इनकार, रेलवे कर्मियों को भी नहीं मिल रहा फॉर्म,
भिलाई

CGPSC Result 2024: शराबबंदी, गरीबी और किसानों पर ट्रिकी सवाल, इंटरव्यू में देवेश ने ऐसे दिया जवाब, बना टॉपर

भिलाई

CG Fraud News: रेलवे में नौकरी का दिया झांसा, 32 युवाओं से 33.50 लाख की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud New
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.