सुपेला मेन रोड पर भीषण हादसा: मैकेनिक की मौत, टैंकर चालक फरार

बोरी में गुरुवार सुबह तेज और खतरनाक तरीके से चलाए गए हाईवा (सीजी-07- सीजैड-7595) ने सड़क पर खेल रही पांच वर्षीय चित्रांशी धनकर को टक्कर मार दी। घटना सुबह लगभग 11 बजे आलू गोदाम के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन चालक रॉन्ग साइड से तेज कट मारते हुए आया और मासूम को रौंदते हुए निकल गया। हादसे में बच्ची के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई और तेज रक्तस्राव हुआ। ग्रामीणों ने तुरंत उसे बोरी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार जारी है।