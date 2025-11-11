CG Crime: तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है अब जान से मारेंगे, यह कहकर युवक की कर दी हत्या

घर से करीब दस कदम की दूरी पर तीन युवक तुषार नेताम, तिलक और चंदन खड़े थे। योगेश ने चंदन से पूछा कि घर पर पत्थर किसने मारा? इस पर चंदन ने कहा कि तुषार और तिलक ने मारा है। तीनों ने जवाब दिया तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है, अब जान से मारेंगे। यह कहकर उन्होंने अपने पास रखे धारदार हथियार से योगेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।हमले के बाद योगेश अधमरे हालत में जमीन पर गिर पड़े और हमलावर मौके से फरार हो गए।