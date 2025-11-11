Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG Crime: तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है अब जान से मारेंगे, यह कहकर युवक की कर दी हत्या

CG Crime: धारदार हथियार से योगेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।हमले के बाद योगेश अधमरे हालत में जमीन पर गिर पड़े और हमलावर मौके से फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 11, 2025

CG Crime: तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है अब जान से मारेंगे, यह कहकर युवक की कर दी हत्या

हत्या (File Image)

CG Crime: मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान योगेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन युवकों को गिरतार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है।

मृतक की पत्नी पार्वती सोनकर ने पुलिस को बताया कि रविवार की रात करीब 10.30 बजे वह बच्चों के साथ खाना खाकर उठ रही थी, तभी उनके पति योगेश काम से घर लौटे। इसी दौरान किसी ने घर के दरवाजे पर पत्थर फेंका। योगेश दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो पार्वती भी उनके पीछे बाहर आईं।

घर से करीब दस कदम की दूरी पर तीन युवक तुषार नेताम, तिलक और चंदन खड़े थे। योगेश ने चंदन से पूछा कि घर पर पत्थर किसने मारा? इस पर चंदन ने कहा कि तुषार और तिलक ने मारा है। तीनों ने जवाब दिया तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है, अब जान से मारेंगे। यह कहकर उन्होंने अपने पास रखे धारदार हथियार से योगेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।हमले के बाद योगेश अधमरे हालत में जमीन पर गिर पड़े और हमलावर मौके से फरार हो गए।

अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम

पत्नी पार्वती ने बताया कि योगेश के सीने और पेट से खून का फव्वारा निकल रहा था। पड़ोसी सोनू, नंदकुमार, जवादे और अन्य लोगों की मदद से उन्हें बाइक से जिला अस्पताल, दुर्ग ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पार्वती ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मोहन नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया।

रायपुर और रसमड़ा से पकड़े गए आरोपी

मोहन नगर थाना प्रभारी केशव राम कोसले ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना पर तुषार और तिलक को रायपुर से, जबकि चंदन को रसमाड़ा से गिरतार किया गया। तीनों से पूछताछ के बाद उन्हें गिरतार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, हत्या की वजह पुरानी रंजिश है।

कोतवाली थाना प्रभारी का तबादला

इस घटना के साथ-साथ दुर्ग पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कोतवाली थाना प्रभारी तापेश्वर सिंह नेताम को रक्षित केंद्र दुर्ग में पदस्थ किया है। उनकी जगह साइबर थाना, दुर्ग रेंज के नवीन कुमार राजपूत को थाना प्रभारी, कोतवाली दुर्ग की जिमेदारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव गांधी चौक क्षेत्र में हुई हालिया हत्या के बाद किया गया है।

Updated on:

11 Nov 2025 12:26 pm

Published on:

11 Nov 2025 12:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime: तुझे बुलाने के लिए पत्थर मारा है अब जान से मारेंगे, यह कहकर युवक की कर दी हत्या

