एक और बड़ी सफलता! स्वदेशी फाइटर जेट्स को मिली नई ताकत, IIT भिलाई ने बनाया हाई-टेम्परेचर सुपरअलॉय…

शोधकर्ताओं ने कुल 24 अलग-अलग अलॉय संरचनाएं वैक्यूम आर्क मेल्टिंग तकनीक से तैयार कीं। इनमें से एक सिलिकॉन-युक्त टाइटेनियम आधारित हाई-एंट्रॉपी अलॉय ने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। इस परियोजना का नेतृत्व आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर आर जोंस इमैनुएल, बीआईटी दुर्ग के प्रोफेसर अनिल कुमार और नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टिट्यूट के प्रोफेसर संतोष तामांग ने किया। युवा शोधकर्ताओं प्रियम कश्यप शर्मा, अभिनंदन कुमार ठाकुर और पूनम दीवान ने प्रयोगात्मक विकास में प्रमुख भूमिका निभाई।