शहादत को सलाम

भिलाई

Crime News: 3 बच्चों की मां फेसबुक फ्रेंड संग फरार, पति सदमे में पहुंचा अस्पताल… आरोपी पहले भी कर चुका है ऐसे कांड

Crime News: तीन बच्चों की मां अपने फेसबुक फ्रेंंड के साथ घर से फरार हो गई, जिससे उसका पति गहरे सदमे में चला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

भिलाई

image

Khyati Parihar

Jan 17, 2026

3 बच्चों की मां फेसबुक फ्रेंड संग फरार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

3 बच्चों की मां फेसबुक फ्रेंड संग फरार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: रायपुर निवासी तीन बच्चों की मां अपने फेसबुक फ्रेंंड के साथ घर से फरार हो गई, जिससे उसका पति गहरे सदमे में चला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि दुर्ग महिला थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता के चलते महिला और आरोपी युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया, जिससे बच्चों और परिजनों ने राहत की सांस ली। महिला थाना प्रभारी नीता राजपूत ने बताया कि रविवार को रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की 38 वर्षीय महिला अचानक लापता हो गई थी।

परिजन ने उसी दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि प्रारंभिक स्तर पर शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस बीच परिजन को जानकारी मिली कि महिला अपने फेसबुक फ्रेंंड के साथ घर से चली गई है। महिला के मोबाइल की लोकेशन बार-बार बदल रही थी कभी रतनपुर, तो कभी जगदलपुर। इससे परिजन लगातार परेशान रहे।

गयानगर में दबिश, महिला और युवक सुरक्षित मिले

शुक्रवार दोपहर करीब 12.20 बजे महिला थाना प्रभारी नीता राजपूत अपनी टीम के साथ गयानगर पहुंचीं और दबिश देकर महिला तथा उसके 31 वर्षीय फेसबुक फ्रेंंड को हिरासत में लिया। दोनों को महिला थाना लाकर महिला की काउंसलिंग कराई गई और परिजन को बुलाकर पूरे मामले पर बातचीत की गई। इसके बाद महिला को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस

जांच के दौरान परिजन को पता चला कि आरोपी युवक दुर्ग के गयानगर क्षेत्र में रहता है और महिला वहीं उसके साथ रह रही है। इसके बाद परिजन कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उस समय एसएसपी विजय अग्रवाल क्राइम मीटिंग से निकल रहे थे। परिजन की व्यथा सुनते ही एसएसपी ने तत्काल महिला थाना प्रभारी को मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी के आदेश मिलते ही महिला पुलिस की टीम सक्रिय हुई। मौके पर दबिश देकर महिला और आरोपी युवक को अपने कब्जे में लिया।

सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक एक मोबाइल दुकान में काम करता है और उसका रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है। महिला थाना पुलिस के अनुसार, वह पहले भी सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर कई युवतियों को बहला-फुसलाकर घर से भगा चुका है। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और गतिविधियों की विस्तृत जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

कंट्रोल रूम में दो बच्चे आए थे। उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई थी और वे काफी दुखी थे। सूचना के आधार पर महिला को ट्रेस कर दस्तयाब किया गया। बच्चों की मां को सुरक्षित उसके परिजन को सौंप दिया गया है। आरोपी की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। महिला थाना पुलिस की तत्परता से समय रहते कार्रवाई संभव हो सकी। - विजय अग्रवाल, एसएसपी

Published on:

17 Jan 2026 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Crime News: 3 बच्चों की मां फेसबुक फ्रेंड संग फरार, पति सदमे में पहुंचा अस्पताल… आरोपी पहले भी कर चुका है ऐसे कांड

भिलाई

छत्तीसगढ़

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के इस जिले में अगले दो दिन शीतलहर का अलर्ट, फिर बढ़ेगा तापमान… देखें अपडेट

ठंड (photo-patrika)
भिलाई

CG News: एक्स-रे के बाद डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में… इस जिले के लोगों को मिली बड़ी सौगात, विधायक की पहल

डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में (फोटो सोर्स- iStock)
भिलाई

Bhilai News: एक्स-रे सहित डायलिसिस अब सिर्फ 1 रूपये में, विधायक ने किया नई सेवा का शुभारंभ

1 रूपये में एक्स-रे कराएं (फोटो सोर्स- Freepik)
भिलाई

सरकारी कर्मचारियों को झटका! चोरी छिपे वेतन से काट लिए 5 करोड़ रुपए, अब हुआ बड़ा खुलासा

CG News,
भिलाई

बीयर की बोतल को लेकर TI और बर्खास्त आरक्षक में जमकर मारपीट, गोली चलने की खबर! मची खलबली

CG Police news
भिलाई
