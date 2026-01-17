Crime News: 3 बच्चों की मां फेसबुक फ्रेंड संग फरार, पति सदमे में पहुंचा अस्पताल… आरोपी पहले भी कर चुका है ऐसे कांड

Crime News: रायपुर निवासी तीन बच्चों की मां अपने फेसबुक फ्रेंंड के साथ घर से फरार हो गई, जिससे उसका पति गहरे सदमे में चला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि दुर्ग महिला थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता के चलते महिला और आरोपी युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया, जिससे बच्चों और परिजनों ने राहत की सांस ली। महिला थाना प्रभारी नीता राजपूत ने बताया कि रविवार को रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की 38 वर्षीय महिला अचानक लापता हो गई थी।