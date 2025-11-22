IIT Bhilai: आईआईटी भिलाई और ग्रेज यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू, रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा

IIT Bhilai: आईआईटी भिलाई और ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठित टीयू ग्रेज यूनिवर्सिटी के बीच शुक्रवार को महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर डॉ. राजीव प्रकाश और टीयू ग्रेज की ओर से डॉ. हॉस्ट बिशॉफ ने हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी दोनों संस्थानों के बीच रिसर्च, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग को नए आयाम देगी।