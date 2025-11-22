IIT Bhilai: आईआईटी भिलाई और ग्रेज यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू, रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा

आईआईटी भिलाई और ग्रेज यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू (Photo Patrika)
IIT Bhilai: आईआईटी भिलाई और ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठित टीयू ग्रेज यूनिवर्सिटी के बीच शुक्रवार को महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर डॉ. राजीव प्रकाश और टीयू ग्रेज की ओर से डॉ. हॉस्ट बिशॉफ ने हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी दोनों संस्थानों के बीच रिसर्च, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग को नए आयाम देगी।
एमओयू के तहत दोनों संस्थान एकेडमिक रिसर्च व डेवलपमेंट के प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त पहल करेंगे। आपसी रुचि वाले विषयों में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी बेस्ट प्रैक्टिस, विशेषज्ञता और संसाधनों का आदान-प्रदान भी प्रमुख हिस्सा होगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए क्लीन एनर्जी, जिम्मेदार उपभोग और क्लाइमेट प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयास किए जाएंगे। छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, प्रशिक्षण और स्टूडेंट मोबिलिटी कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। इसमें विशेष कोर्स, समर स्कूल, वर्कशॉप, जॉइंट या डबल डिग्री प्रोग्राम जैसी संभावनाएं शामिल हैं।
इस कोलैबोरेशन से दोनों संस्थानों का लक्ष्य वैश्विक दृष्टिकोण वाले शोधकर्ताओं व इनोवेटर्स का विकास करना और प्रभावी रिसर्च आउटपुट तैयार करना है। यह समझौता आईआईटी भिलाई के छात्रों, रिसर्च स्कॉलर्स और फैकल्टी सदस्यों के साथ-साथ ग्रेज यूनिवर्सिटी के एकेडमिक समुदाय को भी समान रूप से लाभ देगा। भविष्य में दोनों संस्थान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्टूडेंट एक्सचेंज को भी गति देंगे।
