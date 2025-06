OMG.. गौकशी के शक में भिलाई के भाजपा नेता के साथ धरसींवा में मारपीट

क्यों भड़क गए ट्रक रोकने वाले युवक ट्रक रोकने वाले युवकों ने पूछा कि कहां से आ रहे हो। तब भिलाई के युवक ने बताया कि वह बिहार से मवेशियों को लेकर आ रहा है। गोकुल नगर लेकर जाना है। डेयरी में इनको लेकर जा रहा है। तब उन्होंने कहा कि एक ट्रक में 10-10 मवेशी क्यों रखे हो। Then they asked why they were keeping 10 cattle in a truck. नाक में रस्सी बांध दिए हो, ताकि मवेशी बैठ भी न सकें। इतना लंबा सफर कोई खड़े करके लाते हैं क्या। ट्रक में इनके लिए चारा और पानी है। रास्ते में कहीं रोक कर उतारे थे। यह सवाल वे कर रहे थे।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई थाना प्रभारी, धरसींवा, राजेंद्र कुमार दीवान ने बतााय कि मवेशियों के साथ ट्रक को पकड़ा गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। Station House Officer, Dharsiwa, Rajendra Kumar Diwan said that the truck was caught with the cattle and action was taken under the Motor Vehicle Act.