आधी रात पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई, पकड़े गए 78 वारंटी, मची खलबली

प्रतिकात्मक फोटो ( Patrika )
Crime News: शहर में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ पुलिस अब एक्शन मूड में है। बीती रात शहर के अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर कुल 78 वारंटियों को धर दबोचा है। पुलिस ने फरार स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों की सूचना मिलने के बाद ठिकानों पर दबिश दी। गिरफ्तारी के बाद 78 वारंटियों को न्यायालय में पेश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में जिले के सभी थानों और चौकियों की टीमें शामिल रहीं। राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में पूरी रात व्यापक कार्रवाई की गई।
एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि कॉबिंग गश्त के दौरान 35 स्थायी वारंटियों और 43 गिरतारी वारंटियों को पकड़ा गया। सबसे बड़ी सफलता सुपेला थाना क्षेत्र को मिली, जहां 21 फरार वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़े। इसके अलावा भिलाई नगर, भिलाई भट्टी, दुर्ग, अंजोरा, नगपुरा, स्मृति नगर, वैशाली नगर, छावनी, खुर्सीपार, पुरानी भिलाई, पाटन और अंडा थानों से 1-1 स्थायी वारंटी गिरतार किए गए।
एएसपी ने बताया कि गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई में छावनी थाना क्षेत्र से 7, जामुल से 5, रानीतराई से 4, भिलाई नगर से 3, नेवई से 3, वैशाली नगर से 3, पद्मनाभपुर से 2, सुपेला से 2, खुर्सीपार से 2, उत्तई से 2 और धमथा से 2 आरोपी पकड़े गए। इसके अलावा दुर्ग, पुलगांव, भिलाई भट्टी, पुरानी भिलाई, अमलेश्वर, जामगांव (आर), लिटिया और नंदिनी नगर से 1-1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग