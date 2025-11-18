आधी रात पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई, पकड़े गए 78 वारंटी, मची खलबली

Crime News: शहर में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ पुलिस अब एक्शन मूड में है। बीती रात शहर के अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर कुल 78 वारंटियों को धर दबोचा है। पुलिस ने फरार स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों की सूचना मिलने के बाद ठिकानों पर दबिश दी। गिरफ्तारी के बाद 78 वारंटियों को न्यायालय में पेश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में जिले के सभी थानों और चौकियों की टीमें शामिल रहीं। राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में पूरी रात व्यापक कार्रवाई की गई।