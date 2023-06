प्रदेश में फिर लगेगा दिव्य दरबार.... भिलाई आ रहे बागेश्वर धाम सरकार, नगर में गूंजेगी हनुमंत लीला

भिलाईPublished: Jun 30, 2023 05:21:22 pm Submitted by: Kanakdurga jha

CG Bhilai News : बागेश्वर धाम वाले पं. धीरेंद्र शास्त्री का सितंबर में भिलाई आगमन हो रहा है।

Pt. Dhirendra Shastri will come to Bhilai : बागेश्वर धाम वाले पं. धीरेंद्र शास्त्री का सितंबर में भिलाई आगमन हो रहा है। यहां उनका दिव्य दरबार लगेगा साथ ही हनुमंत कथा होगी। यह आयोजन बल बम सेवा एवं कल्याण समिति की ओर किया जा रहा है। समिति अध्यक्ष और भिलाई नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष दया इसके लिए पं. धीरेंद्र शास्त्री से मिलने गए थे। (cg news) वहां से सहमति मिलने के बाद उन्होंने समिति को जानकारी दी।