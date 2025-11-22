SIR फॉर्म बना सिर दर्द, पता बदलने वालों को बीएलओ फॉर्म देने से कर रहे इनकार

SIR Form: बीएमवाय चरोदा और बीएसपी टाउनशिप में रेलवे के अनफिट मकानों को तोड़े जाने के बाद बड़ी संख्या में परिवार दूसरे आवासों में शिफ्ट हुए हैं। अब एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) पुराने पते पर जाकर मकान मौजूद न मिलने पर फॉर्म देने से मना कर रहे हैं। इससे वे लोग परेशान हैं जिनका पता बदल चुका है, पर उनका बूथ वही है और उनका एसआईआर फॉर्म बीएलओ के पास है।